Elezioni Regionali, Schlein: “allargare la coalizione è importante”

Elezioni Regionali, Schlein: "Giani sarà il presidente della Regione Toscana perché vinceremo insieme"

Elly Schlein
Foto di Massimo Percossi / Ansa
“Giani sarà di nuovo il presidente della Regione Toscana perché vinceremo insieme”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd Elly Schlein alla festa dell’Unità all’isola d’Elba. “Allargare la coalizione è stato importante”, ha detto Schlein, elogiando Giani per la sua presenza sul territorio “vicino ai problemi della sua gente”.

