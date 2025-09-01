Elezioni Regionali, Schlein: “allargare la coalizione è importante”

“Giani sarà di nuovo il presidente della Regione Toscana perché vinceremo insieme”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd Elly Schlein alla festa dell’Unità all’isola d’Elba. “Allargare la coalizione è stato importante”, ha detto Schlein, elogiando Giani per la sua presenza sul territorio “vicino ai problemi della sua gente”.
