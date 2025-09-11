Elezioni Regionali, Schlein a Catanzaro: “crediamo nella rimonta, Tridico è la persona giusta per guidare la Calabria”

“Crediamo nella rimonta, perché c’è un entusiasmo straordinario che si è risvegliato grazie alla candidatura di Pasquale Tridico, che sosteniamo con enorme convinzione. Lo riteniamo la persona giusta per rilanciare la Calabria”. E’ quanto ha detto Elly Schlein, segretario del Pd, a Catanzaro, ultima tappa del suo tour in Calabria tra Polistena e Camini, in provincia di Reggio Calabria. “Occhiuto in questi anni – puntualizza il leader Dem – ha contribuito a chiudere altri ospedali, non hanno mai messo la sanità pubblica al primo posto e stanno facendo altri tagli”, rimarca Schlein.

“Con grande orgoglio possiamo dire che la coalizione progressista si è presentata unita in tutte e sette le regioni al voto, non succedeva da 20 anni”, conclude Schlein.