Elezioni Regionali, Salvini vede Zaia: “per il Veneto un candidato della Lega”

Nel pomeriggio, a Venezia, si è svolto a palazzo Balbi, sede della regione Veneto, l’incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Secondo quanto si apprende, il clima è stato cordiale. Tra i temi discussi le Olimpiadi Milano-Cortina e le infrastrutture. Per quanto riguarda la politica ci sarebbe stato un confronto sulle elezioni regionali, le prospettive in Veneto e i futuri impegni di Zaia. Ogni conclusione è stata comunque rimandata al vertice di maggioranza di centrodestra non ancora convocato ma in programma la prossima settimana.

I due hanno convenuto sulla necessità di un candidato leghista, in continuità con quanto fatto in Veneto. Questa, a quanto si apprende, una delle visioni che il leader Matteo Salvini e il governatore Luca Zaia hanno condiviso nell’incontro odierno.