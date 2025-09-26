Elezioni Regionali, Salvini sul Porto di Ancona: “200 milioni per lo sviluppo delle Marche”

“Avere cantieri aperti e di futura apertura per 200 milioni di euro è qualcosa che porterà ulteriori ricchezze e sviluppo alle Marche”. Lo ha sottolineato il ministro dei Trasporti e Vice premier Matteo Salvini che stamattina ha visitato l’area della banchina commerciale 27 al porto di Ancona con il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo e il sindaco Daniele Silvetti. “Magari in città uno non se ne rende conto però questa è la più grande azienda delle Marche: 10mila lavoratrici e lavoratori che ogni giorno entrano e escono: 10mila stipendi e famiglie”, evidenzia Salvini.

“Stiamo investendo fino a 200 milioni di euro perché siano ancora di più che lavorino più in sicurezza, nel rispetto ambientale. Stanno aumentando le merci che scaricano e ogni container significa lavoro per Ancona e per le Marche. Stanno lavorando per estendere le banchine, crescere anche come croceristica, che vuol dire che la gente scende nei porti marchigiani, entra nel centro, compra, si ferma, ammira, va nell’interno”, conclude Salvini.