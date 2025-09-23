Elezioni Regionali, Salvini: “Stefani è a disposizione del centrodestra in Veneto”

“Conto che il centrodestra decida prima possibile per la Puglia, per il Veneto, per la Campania, come abbiamo deciso per tutte le altre regioni. Sentivo ieri Luca Zaia, che è stato il governatore più amato d’Europa, che parlava di Alberto Stefani: sarebbe il governatore più giovane d’Italia, 32 anni, ha fatto il sindaco per anni. E’ parlamentare, conosce il territorio, sa amministrare, sa ben gestire, lo mettiamo a disposizione del centrodestra”. E’ quanto ha affermato il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, sulla proposta di candidare il deputato Stefani alla guida del Veneto.