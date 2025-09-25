Elezioni Regionali, Salvini: “Schlein e Ricci la buttano in rissa, ma vinceremo”

“Schlein e Ricci la buttano in caciara, come a calcio quando stai perdendo, provano a buttarla in rissa. Ma i marchigiani voteranno per le Marche, vinciamo e poi ci rivediamo. Onestamente non vedo l’ora che arrivi domenica”. Così il vicepremier, ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno durante il suo tour in vista delle elezioni regionali nelle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre.

“Acquaroli ha governato bene, i numeri del ministro Giorgetti dicono che le Marche sono una delle migliori regioni italiane per gestione dei soldi dei cittadini e per gestione della sanità, tra mille sforzi, aprendo e riaprendo ospedali che erano stati chiusi o ridimensionati”, conclude Salvini.