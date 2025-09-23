Elezioni Regionali, Salvini: “nelle Marche siamo avanti”

“Sento un’ottima aria, ho visto qualche sondaggio, siamo avanti, ma non basta essere avanti perché nella vita puoi vincere o perdere per 10 voti“. E’ quanto afferma il leader della Lega Matteo Salvini a un appuntamento elettorale a Pesaro a sostegno di Francesco Acquaroli, rinnovando l’invito alla platea ad andare ai seggi domenica e lunedì. “Quello del prossimo weekend è un voto dei marchigiani per i marchigiani. Schlein e Conte usano le Marche come laboratorio politico per dare una spallata al governo, così come qualcuno vorrebbe usare le piazze, ahimè anche violente, per dare spallate al governo ma le Marche non sono un laboratorio, i marchigiani non sono delle cavie”, rimarca Salvini.

“Abbiamo lavorato per 5 anni, se i cittadini ritengono che questa regione sia stata governata bene ci confermeranno la fiducia, poi a Roma non cambia nulla”, conclude Salvini.