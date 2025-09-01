Elezioni regionali, Salvini, “incontro con gli altri partiti del centrodestra sarà a breve, abbiamo idee chiare”

StrettoWeb

“L’incontro nel centrodestra per i nodi relativi alle Regionali? “Ma siamo alla ripresa, al primo settembre, però sarà a breve”. Così il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Sirolo (Ancona) a margine della presentazione dei candidati della Lega alle prossime Regionali. “Abbiamo le idee chiare, – ha aggiunto – votano tante regioni quindi c’è spazio per tutti i partiti del centrodestra per mandare avanti le esperienze migliori”. “Nelle Marche si è scelta giustamente la continuità con Acquaroli, in Calabria c’è scelta la della continuità con Occhiuto di Forza Italia, per quello che riguarda il Veneto la Lega con Zaia governa bene quella regione da tanto tempo e ci mettiamo a disposizione – ha concluso Salvini – della coalizione per continuare a ben governarla anche per i prossimi cinque anni”.

“Mi accontento che la Lega sia il secondo partito nelle Marche ma in doppia cifra“. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, durante la presentazione a Sirolo dei candidati del partito, a sostegno della riconferma di Francesco Acquaroli, alle Regionali del 28 e 29 settembre prossimo. Le Marche, ha osservato, hanno avuto “cinque anni di buon governo. Di là lasciamo cattiveria, rabbia, menzogna e cattiveria, non facciamo a cambio. Non non facciamo campagna dicendo non votate Ricci perché ci sono inchieste, siamo diversi dalla sinistra”. Dopo il quinquennio di governo Acquaroli, “posti di lavoro e infrastrutture”, ha detto Salvini, con un avvertimento: “non basta aver lavorato bene per vincere, il voto è anche di cuore e passione: giusto andare a ricordare ospedali chiusi da altri, strade promesse e rimesse in campo da noi ma il voto lo prendi se scaldi il cuore. Il problema dei candidati non è fregarsi le preferenze ma parlare alla metà delle Marche che il giorno delle elezioni andrà a fare una passeggiata”. Le Marche “hanno l’onere e onore di essere la prima di sette regioni che vanno al voto: Valle d’Aosta e Marche, poi Calabria, Toscana ed entro novembre Puglia, Campania e Veneto”. “Chi traccia il solco, dà l’indirizzo a una settimana di talk show? – ha proseguito Salvini – Gruber, Floris e Mentana. Avete sulle spalle i prossimi mesi di governo del Paese”.