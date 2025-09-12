Elezioni regionali, Romeo: “le Regioni che governiamo devono restare alla Lega”

“Noi vogliamo mantenere le Regioni che governiamo, anche senza il terzo mandato – afferma il segretario lombardo della Lega, Massimiliano Romeo -.

Devono restare alla Lega, poi eventuali compensazioni si possono trovare in altri contesti”. “Vedete quello che succede nel mondo? Ci sono cose più urgenti –rimarca Antonio Tajani rispondendo a chi gli domandava aggiornamenti –, il dovere istituzionale prevale sull’attività di partito. Visto che non si vota domani mattina. Ci sono ora le elezioni in Marche e Valle d’Aosta, poi Calabria, Toscana, e poi le altre tre. Si vedrà. Si vota a fine novembre”.