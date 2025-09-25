Elezioni Regionali, Ricci: “sarò presidente di tutti, Marche escano dalla mediocrità”

“Domenica la scelta è semplice. Chi si accontenta di questa mediocrità voti per la continuità, è legittimo. Chi pensa che i marchigiani meritino di più e che debbano cambiare sanno che da questa parte c’è una grande opportunità di cambiamento. Da lunedì sarò il presidente di tutti”. È l’appello dell’eurodeputato dem e candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, lanciato agli elettori marchigiani durante “Il Confronto su SkyTg24” con il suo avversario politico, il presidente uscente e candidato del centrodestra per il bis, Francesco Acquaroli.