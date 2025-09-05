Elezioni Regionali, Ricci: “renderemo le Marche la regione più sicura d’Italia”

“Renderemo le Marche la regione più sicura d’Italia, con la qualità della vita migliore d’Europa”. E’ quanto ha affermato l’europarlamentare dem e candidato alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci al Cinema Gabbiano di Senigallia, durante un incontro tematico sulla sicurezza insieme allo scrittore, Gianrico Carofiglio. Sono intervenuti anche anche Giuseppe Provenzano, deputato Pd, Raffaele Clemente, consulente per la sicurezza urbana, Agnese Santarelli, avvocata e candidata AVS.

“La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra – ha affermato Ricci – è un tema che riguarda la libertà delle persone ed è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di diventare la regione con la più alta qualità della vita d’Europa, dobbiamo toglierla dalla propaganda nella quale è stata messa e rendere le Marche la regione più sicura d’Italia”.