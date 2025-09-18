Elezioni Regionali, Ricci (Pd) su Di Cesare: “la sinistra è sempre contro il terrorismo. Dispiaciuto per Lucano”

“Ogni cosa che inneggia al terrorismo è agli antipodi da quello che io penso. La sinistra è sempre stata in prima linea a combattere ogni forma di terrorismo e io appartengo a quella storia”. Lo ha dichiarato Matteo Ricci, candidato del Pd alla presidenza della Regione Marche, intervistato da Klaus Davi per il talk YouTube KlausCondicio. La docente Donatella Di Cesare, candidata alle elezioni regionali in Calabria nella lista di Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Pasquale Tridico, era finita nel mirino del centrodestra, ed in particolare di Fratelli d’Italia, per un suo tweet su Barbara Balzerani (poi rimosso).

“Dispiaciuto per Lucano”

“Sono dispiaciuto per l’esclusione di Mimmo Lucano dalle Regionali in Calabria. L’ho conosciuto al Parlamento Europeo, mi sembra davvero un’ottima persona, appassionata, mi dispiace che non possa partecipare. La legge va sempre e comunque rispettata, ma a livello umano la sua esclusione mi dispiace”. Lo ha dichiarato Matteo Ricci, candidato del Pd alla presidenza della Regione Marche, intervistato da Klaus Davi per il talk YouTube KlausCondicio