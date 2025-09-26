Elezioni Regionali, Ricci: “orgoglioso dell’alleanza larga, andiamo a vincere”

“Sono orgoglioso di questa alleanza, è la prima volta che le forze civiche e progressiste si presentano così unite. È il frutto di un lavoro di mesi sul programma, un’alleanza larga e granitica per questo vincente e in grado di cambiare le Marche”. E’ quanto afferma Matteo Ricci, eurodeputato del Pd e candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, durante il suo intervento alla festa di chiusura della campagna elettorale, ad Ancona, insieme alle presidenti di Sardegna e Umbria, Alessandra Todde e Stefania Proietti.