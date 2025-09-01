Elezioni Regionali, Renzi: “centro necessario per vincere”

StrettoWeb

“Il Pd di Schlein è molto a sinistra. È evidente che per vincere serve anche il voto del centro riformista, altrimenti si fa quello che è successo in Liguria: hanno messo il veto e hanno perso. Poi hanno tolto il veto a Genova e Salis ha vinto”. Così Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, a margine di un evento ad Ancona per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche di Matteo Ricci, candidato della coalizione di centrosinistra.



“Pensare che nelle Marche ci sia il campo largo è la grande possibilità di far vincere Ricci – ha proseguito Renzi – Ricci è un uomo di sinistra, ma gli imprenditori che lo hanno visto lavorare sanno benissimo che sa rispondere alle questioni reali delle imprese e non solo a quelle ideologiche”.