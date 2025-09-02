Elezioni Regionali, Renzi: “Calenda cambia idea rapidamente”. La risposta al leader di Italia Viva: “fai il bravo”

StrettoWeb

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria. Italia Viva, presente nella competizione attraverso una lista allestita insieme a +Europa, al Partito Socialista, ai Repubblicani ed altre forze moderate e riformiste, ha all’interno anche i due consiglieri regionali di Azione, in contrapposizione rispetto alla linea di Carlo Calenda. Matteo Renzi, presente a Cosenza, non le manda a dire: “la scelta di Calenda? purtroppo cambia così rapidamente idea che non faccio in tempo a farmi una idea ché lui l’ha già cambiata”.

La risposta di Calenda

“Matteo Renzi, ma davvero? Mentre fai la campagna per Tridico e Fico dai lezioni di coerenza. Suvvia. Fai il bravo“, è quanto ha scritto sui propri canali social il leader di Azione, Carlo Calenda.