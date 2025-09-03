Elezioni Regionali Puglia, stallo nel centrosinistra: “Vendola è candidato”. Decaro: “non sono indispensabile”

StrettoWeb

“Decaro è il candidato presidente a cui tutte le forze politiche hanno dato la loro fiducia dal primo momento. Io non trovo una sola ragione politica per cui dovrebbe fare un passo indietro. Ma è incomprensibile e impraticabile che la candidatura alla presidenza passi per il ritiro della candidatura di Nichi Vendola. Non c’è nessuna ragione. Quindi Avs sceglie di candidare Nichi Vendola. Avs è un formidabile alleato, dà uno straordinario contributo”. Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, deputato di Avs, a margine della festa di Avs.

“Decaro candidatura forte”

“Sono convinta che Decaro sia la candidatura più forte, credibile e competitiva che possiamo mettere a disposizione della coalizione come Pd”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della festa nazionale di Avs in corso a Roma.

“Non sono indispensabile”

“Ringrazio sinceramente Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per le parole di stima che AVS mi ha rivolto in queste ore. Preciso che non è mia intenzione limitare il diritto costituzionale di ciascuno di candidarsi nel ruolo politico che ritiene più utile per la collettività. Ma nessuno può negare a me il diritto di esprimere quali dovrebbero essere le condizioni per affrontare un lavoro così impegnativo per la Puglia”. E’ quanto ha affermato Antonio Decaro. “Non è una questione di veti – evidenzia – specie con riguardo a persone alle quali mi lega un rapporto di stima e di affetto profondo e indiscutibile. Sono mesi, però, che dico che con gli ex presidenti della Regione seduti in consiglio regionale io non mi sentirei libero di lavorare in modo sereno al futuro della Puglia”. “E per non creare problemi alla coalizione progressista e ai partiti che la compongono – conclude – fin dall’inizio ho detto che non sono né indispensabile, né tantomeno insostituibile. Se sbaglio, me ne assumo ogni responsabilità. Ma non posso cominciare questa complicata avventura senza essere chiaro con i pugliesi”.