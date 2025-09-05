Elezioni Regionali Puglia, Decaro verso il sì alla candidatura. Vendola resta in campo con Avs

Elezioni Regionali Puglia, Decaro verso il sì alla candidatura dopo una trattativa serrata con Schlein. L’eurodeputato chiede garanzie sul fatto che non ci sia Emiliano in lista

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, sembra propenso ad accettare la candidatura alla presidenza della Puglia. Trattiva serrata con Elly Schlein, leader Dem: l’eurodeputato chiede garanzie sul fatto che non ci sia Emiliano in lista. Resta in campo, invece, Nichi Vendola, governatore pugliese per 10 anni, presidente di Sinistra Italiana e candidato nelle liste di Avs in appoggio allo stesso Decaro.

M5S al fianco di Decaro

“Abbiamo riconosciuto da subito che la candidatura di Antonio Decaro è autorevole e gode di un ampio consenso popolare. Abbiamo espresso questa fiducia personale soprattutto per una specifica ragione: Decaro ha dichiarato in modo chiaro e convinto che vuole aprire la Puglia a una stagione politica di rinnovamento. Quest’ultima è per noi una condizione imprescindibile”. Lo dice Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia. “E’ finito il tempo dell’attesa. Invitiamo le altre forze progressiste a compiere un serio e definitivo sforzo per colmare le distanze e superare gli ultimi ostacoli che si frappongono a riconoscere tutti in Decaro il candidato oggettivamente più idoneo per determinare una stagione inedita e positiva, da cui noi per primi non potremmo prescindere. D’altra parte al punto nel quale siamo arrivati è difficile ipotizzare un diverso candidato, per il M5s e per l’insieme della coalizione”.

