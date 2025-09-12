Elezioni Regionali Puglia: Decaro incontra il mondo delle imprese e le cooperative

Il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Puglia, Antonio Decaro, prosegue gli incontri in vista del voto. L’europarlamentare Pd avrà un confronto con rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese e delle cooperative per avviare un dialogo programmatico con l’obiettivo di individuare le politiche per i pugliesi per i prossimi anni.

“Esiste un Puglia che corre e una Puglia che non arriva a fine mese – dichiara Decaro -. Di questo ci dobbiamo occupare nei prossimi anni e ai pugliesi voglio poter dire parole chiare su quello che potremo fare insieme. L’obiettivo è mettere nelle mani dei pugliesi un programma fatto di proposte concrete che parli innanzitutto dei problemi della gente. Non abbiamo tempo da perdere”.