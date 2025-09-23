Elezioni Regionali Puglia: centrodestra in difficoltà, Vannacci non sarà candidato

Elezioni Regionali Puglia: continuano nel centrodestra le trattative per individuare il candidato alla presidenza della Regione

C’è confusione nel centrodestra pugliese in vista delle elezioni regionali. Sul tavolo della coalizione di Governo restano i nomi del sottosegretario alla Salute, in quota FdI, Marcello Gemmato, del deputato e segretario per la Puglia di Forza Italia, Mauro D’Attis, e del sindaco di Monopoli, Angelo Annese.

In riferimento a notizie di stampa circolate, su una possibile candidatura a governatore in Puglia di Roberto Vannacci, fonti vicine all’europarlamentare, interpellate dall’Ansa, smentiscono “categoricamente” questa ipotesi.

