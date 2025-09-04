Elezioni Regionali Puglia, Avs insiste: “Decaro vada avanti”. Vendola resta candidato

StrettoWeb

“Non chiediamo ad Antonio Decaro un passo indietro, ma gli faccio un appello affinché faccia un passo in avanti e vinca le elezioni insieme a noi”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde alla festa nazionale di Avs in corso a Roma. “Noi di Avs siamo i tuoi migliori alleati, la migliore garanzia della discontinuità che hai invocato e anche della libertà”, ha aggiunto il deputato di Avs e leader di Si Nicola Fratoianni: “ti stiamo chiedendo di andare avanti insieme” anche se “non rimuoveremo candidature che sono un contributo prezioso”.