Elezioni Regionali, Proietti: “convinciamo gli indecisi a votare centrosinistra”

“Non fatevi spaventare dai sondaggi, anche da noi non ce n’era uno che ci dava vincente. Dopo l’esito del voto il primo exit poll fu pari e abbiamo vinto con cinque percentuali in più. È un dato di fatto, non me ne abbiano i sondaggisti”. E’ quanto afferma il presidente dell’Umbria, Stefania Proietti, durante il suo intervento alla festa di chiusura della campagna elettorale, ad Ancona, del candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci.

“C’è un popolo che va a votare all’ultimo momento, anche disamorato. Quel popolo ha delle motivazioni, perché la politica troppo spesso è stata lontano. Dobbiamo portare tutti al voto, convinciamoli della nostra proposta politica, con il coraggio di cui non ci si pente mai. Viva Matteo Ricci, viva il centrosinistra e viva le Marche che torneranno nelle mani dei marchigiani”, conclude Proietti.