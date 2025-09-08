Elezioni Regionali, presentate le liste della Lega. Gelardi: “continuità, concretezza e amore per la Calabria”

“Oggi, con grande orgoglio e senso di responsabilità, abbiamo presentato ufficialmente le liste della Lega per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria. Una giornata significativa, impreziosita dalla presenza del nostro Segretario Federale Matteo Salvini, del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e del Presidente della Regione Roberto Occhiuto. Come Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale e candidato alle prossime elezioni, accolgo questa sfida con lo stesso spirito che ha guidato il nostro lavoro negli ultimi anni: serietà, coerenza e vicinanza ai territori”. E’ quanto afferma Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“In questa legislatura abbiamo dimostrato cosa significa fare buona politica: investimenti concreti, riforme attese da decenni, attenzione alle esigenze reali dei cittadini. Ora chiediamo ai calabresi di rinnovarci la fiducia per portare a compimento il lavoro iniziato e continuare a costruire una Calabria moderna, efficiente e protagonista. Le nostre liste rappresentano il meglio delle energie del territorio: donne e uomini pronti a mettersi al servizio della comunità, con le idee chiare e la voglia di cambiare le cose”, rimarca Gelardi.

“Ringrazio Matteo Salvini per la sua costante attenzione verso la Calabria e per il sostegno che non è mai mancato. La Lega è una forza radicata, presente, credibile. E da qui ripartiamo, ancora più determinati. La Calabria merita una classe dirigente che guardi avanti, che sappia ascoltare e che sappia decidere. Noi ci siamo. Avanti insieme, per una Regione più forte, più giusta e finalmente libera dai vecchi schemi del passato”, conclude Gelardi.