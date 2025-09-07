Elezioni Regionali, presentate le 3 liste di Foza Italia. Occhiuto: “pronti a rivincere”. Cannizzaro: “Tridico mancava da 30 anni dalla Calabria”

Sono state presentate le tre liste di Forza Italia, a Gizzeria, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. “Abbiamo un centrodestra carico in vista di queste elezioni regionali, con Forza Italia che ancora una volta gioca un ruolo fondamentale”, è quanto ha detto ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Devo riconoscere al coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro una grande abilità nel comporre la lista del partito e nel dare contributi importanti anche per le altre. La mia lista, Occhiuto presidente, vede tanti dirigenti di primo piano di Forza Italia. E poi abbiamo Forza Azzurri, che era presente anche alle scorse elezioni, che vede tanti dirigenti e tante candidature indipendenti“, rimarca Occhiuto.

“In questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che in passato”

“Ci sono tantissime cose ancora da fare e mi sono ricandidato proprio per finire il lavoro iniziato. Ma ho anche la coscienza del fatto con in questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che in passato. Abbiamo trovato una Regione con il motore fermo e l’abbiamo fatta ripartire”, rimarca Occhiuto.

“Accetto i confronti”

“Ho letto il programma del candidato del campo largo e devo dire che molte cose che sono contenute nel suo programma noi le abbiamo già fatte. Però di questo parleremo quando ci saranno i confronti: ho già detto che li accetterò tutti, non solo con Tridico ma anche con Toscano“, evidenzia Occhiuto.

Cannizzaro: “Tridico non metteva piede in Calabria da 30 anni”

“La sinistra ha scelto lo slogan ‘tornare in Calabria’, forse rivolto ai suoi presunti leader, che in Regione non vivono più da tempo. Lo stesso Tridico non metteva piede in Calabria da 30 anni. La verità è che la sinistra prometteva tantissime liste e per miracolo ne ha presentate appena sei, con candidati che fino all’ultimo sono scappati di qua e di là. Uno spettacolo ridicolo”, evidenzia il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.