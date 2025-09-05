Elezioni Regionali, parte da Cosenza la campagna elettorale di Democrazia Sovrana e Popolare

Prende il via da Cosenza la campagna elettorale di DSP (Democrazia Sovrana e Popolare) in vista delle regionali calabresi. Con questa manifestazione DSP lancia un messaggio “siamo l’unica alternativa contro destra e sinistra che rappresentano due facce della stessa medaglia”, spiegano gli organizzatori. L’alternativa sovranista e popolare oltre la destra e la sinistra entrerà in scena sabato 6 settembre, alle ore 19, in Piazza Kennedy, con il candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano, in compagnia del coordinatore nazionale di DSP Marco Rizzo.

“Occhiuto e Tridico due facce della stessa medaglia”

“Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico -ha affermato Toscano- sono due facce della stessa medaglia, perché, al di là delle loro differenze di comunicazione e linguaggio, sono i garanti di gruppi di potere e di peones della politica che hanno affossato la sanità calabrese, causato l’impoverimento e lo spopolamento della regione. Tridico è la faccia buona e rassicurante di un centrosinistra rapace e spregiudicato, Occhiuto è l’uomo in blu di un centrodestra abbarbicato al potere ma servile e rinunciatario, incapace di difendere i diritti dei calabresi, pronto a barattare la colonizzazione del territorio regionale da parte dei Salvini di turno in cambio di poltrone e visibilità. Se non ci fossimo noi in campo, ai calabresi liberi non resterebbe che piangere”

Domenica 7 settembre è prevista la presentazione ufficiale del candidato alla stampa (Grand Hotel Lamezia Terme). Concludono il fitto weekend due comizi della coppia Rizzo -Toscano. Il candidato governatore e il leader nazionale incontreranno i cittadini a Gioia Tauro alle ore 18 (Piazza dell’Incontro) e a Reggio Calabria (Piazza Camagna, dalle ore 20).