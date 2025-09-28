Elezioni Regionali, Orlandino Greco: “ripartiamo da identità e innovazione per costruire la nuova Calabria”

“Parliamo di cose concrete, parliamo di quello che sarà la Calabria dal 7-8 ottobre in poi”. Con queste parole Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero e candidato della Lega alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, ha lanciato un appello agli elettori per guardare oltre le polemiche della campagna elettorale. Greco ha sottolineato come “una campagna elettorale che volge al termine sia stata caratterizzata da offese, dileggio e attacchi gratuiti, senza che emergessero davvero le tematiche importanti”. La sua proposta per il futuro della regione mette al centro un nuovo modello di sviluppo turistico e sociale, capace di valorizzare i borghi e il turismo lento, “quello che ti fa vivere e assaporare ricordi, tradizioni e storia, rappresentativi della nostra identità”.

Punto cardine del programma è il concetto di “Smart Village”, che unisce innovazione tecnologica e tradizione: “un’idea che fa rivivere i borghi, attrae grandi aziende e favorisce lo smart working, come già sperimentato a Castrolibero con NTT Data e con l’Innovation Week”. Greco invita dunque a “ripartire dall’innovazione riscoprendo la nostra storia“, ponendo le basi per una Calabria capace di crescere e competere, senza rinunciare alla propria identità.