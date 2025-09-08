Elezioni Regionali, Nucera in campo con Forza Azzurri: “giovani e infrastrutture le principali sfide in Calabria”

Giuseppe Nucera, imprenditore e già presidente di Confindustria Reggio Calabria, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, con la lista Forza Azzurri, nella circoscrizione Sud, a supporto della candidatura a presidente di Roberto Occhiuto. Domenica 7 settembre, Nucera ha preso parte a Gizzeria alla presentazione delle liste di Forza Italia, Forza Azzurri e “Occhiuto presidente”. Con una lunga esperienza alle spalle e un forte impegno per il territorio, il presidente del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ ha dichiarato: “come uomo del fare, ho avuto modo di conoscere da vicino le problematiche e le potenzialità della nostra terra, dalla gestione -insoddisfacente- del porto di Gioia Tauro all’aeroporto di Reggio Calabria rilanciato con numerosi voli e una crescita esponenziale di passeggeri, fino alla valorizzazione delle aree interne e delle infrastrutture, come la Bovalino-Bagnara. La Calabria ha tutte le risorse per crescere, ma è fondamentale trasformare queste potenzialità in opportunità concrete, specialmente per i nostri giovani”. Nucera ha sottolineato che la sfida principale è quella di “convincere i giovani a tornare in Calabria, ma farlo offrendo loro possibilità reali di crescita, lavoro e futuro”. Per questo, ha ribadito l’importanza di “proseguire sull’impegno e la determinazione che il presidente Roberto Occhiuto ha dimostrato nei suoi ultimi 4 anni di governo, puntando su infrastrutture, sviluppo economico e politiche di crescita per i prossimi cinque anni”.

Il candidato della lista di Forza Azzurri ha poi evidenziato la necessità di affrontare le problematiche storiche che la Calabria si trova a fronteggiare, come la disoccupazione giovanile e le difficoltà nel rafforzamento delle infrastrutture, con un’attenzione particolare al rilancio delle aree interne e alla valorizzazione delle eccellenze locali. “Siamo pronti a raccogliere la sfida e a dare il nostro contributo per una Calabria che guardi al futuro con speranza e concretezza, nel percorso già avviato con successo in questi 4 anni dal presidente Occhiuto e la Giunta Regionale”.