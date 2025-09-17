Elezioni Regionali, Morabito: “puntiamo ad una nuova primavera per la Calabria”

“Le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre rappresentano una occasione irripetibile per avviare un processo di radicale cambiamento per la nostra Regione. Per questo motivo, ho ritenuto doveroso dare il mio contributo di impegno e passione, affinché la Calabria possa finalmente conoscere una nuova primavera, diventare una terra in cui ritornare perché tante sono le opportunità”. E’ quanto afferma Avv. Antonio Morabito, ex Segretario Metropolitano del Partito Democratico di Reggio Calabria. “Un luogo dove restare ed investire i propri saperi per creare sviluppo e ricchezza in modo equo e sostenibile. Per me, che ho avuto la fortuna di formarmi nel solco dei più nobili ideali della sinistra, a cui rimango saldamente ancorato, l’impegno politico costituisce, da sempre, essenzialmente un servizio a favore dei più emarginati, di coloro che non hanno voce né diritti, di coloro che rinunciano a studiare, persino a curarsi, in quanto costretti a sopravvivere , insomma dei poveri e degli esclusi, che in Calabria sono in numero di uno su due”, rimarca Morabito.

“Ecco, dunque, l’urgenza di misurarmi, di dare il mio contributo per fare della Regione in cui vivo e lavoro, una terra finalmente normale, in cui i diritti e le libertà civili e politiche garantite dalla nostra Costituzione possano trovare concreta attuazione, un libero e sereno svolgimento, senza condizionamenti e barriere. Pertanto, viva la Calabria dei diritti, dell’eguaglianza sostanziale, della bellezza, dell’inclusione, della solidarietà, delle opportunità per tutti, del lavoro dignitoso e sicuro”, conclude Morabito.