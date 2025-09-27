Elezioni Regionali, Mariastella Gelmini in Calabria per sostenere i candidati di Noi Moderati

Lunedì 29 settembre, il senatore Mariastella Gelmini, neo responsabile nazionale Enti Locali di Noi Moderati ed ex Ministro dell’Istruzione, sarà in Calabria per una serie di appuntamenti elettorali a sostegno della lista Noi Moderati e dei candidati impegnati nelle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre 2025. Due gli incontri previsti nella provincia di Cosenza:

(CS), presso la Villa Comunale “Roberta Lanzino”, dedicato al tema “Scuola e lavoro nelle aree interne”. Dopo i saluti di Franco Pichierri, presidente provinciale di Noi Moderati Cosenza, interverranno i candidati Enrico Caligiuri e Marilena Lanzino, il coordinatore regionale On. Giuseppe Galati e, a concludere, la stessa senatrice Gelmini. Ore 19.00 a Fuscaldo Marina (CS), presso la Sala Conferenze del Palazzo Delegazione Municipale di Via Maggiore Alfonso Vaccari, si terrà un incontro elettorale con gli interventi del candidato Davide Gravina, dell’On. Giuseppe Galati e della senatrice Gelmini.

“Questi appuntamenti rappresentano un momento importante di confronto con cittadini e amministratori locali, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di Noi Moderati nelle dinamiche territoriali e nel più ampio progetto di centrodestra guidato dal presidente Roberto Occhiuto. Con la sua presenza, Mariastella Gelmini intende dare un segnale forte di vicinanza al territorio e rafforzare l’impegno di Noi Moderati nel promuovere sviluppo, lavoro e nuove opportunità per i giovani calabresi, con particolare attenzione alle aree interne e alle sfide educative e occupazionali”, c’è scritto in una nota.