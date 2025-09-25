Regionali Marche, Ricci con Todde e Proietti: “vinceremo le elezioni”

“Con me oggi ci sono due amministratrici di centrosinistra che hanno vinto e ci hanno messo la faccia, noi saremo la terza regione che vincerà”. E’ quanto ha affermato Matteo Ricci, eurodeputato dem e candidato del centrosinistra, a margine della festa di chiusura della campagna elettorale, in piazza Roma ad Ancona, alla quale parteciperanno anche le presidenti di Sardegna e Umbria, Alessandra Todde e Stefania Proietti. “È stato un viaggio straordinario in cui ho dato tutto. Ringrazio i marchigiani che hanno accolto con grande partecipazione il mio tour. Ringrazio chi mi ha spinto in questa candidatura, perché è stata un’esperienza straordinaria”, puntualizza Ricci.

Todde: “il centrodestra annuncia fondi per Marche, non potevano muoversi prima?”

“Troppo comodo annunciare soldi, promesse e infrastrutture…ma non potevano pensarci prima? Cinque anni non sono sufficienti per cambiare tutto, ma sono sufficienti per cambiare qualcosa”. Così la presidente della Sardegna, Alessandra Todde, aprendo la festa di chiusura della campagna elettorale ad Ancona dell’eurodeputato dem e candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, Matteo Ricci. “Lasciatemi dire che da noi tutto è cominciato. – ha aggiunto Todde – I nostri valori sono forti e ci rendono diversi dagli altri e dobbiamo dircelo. Di Matteo posso dire che ama la sua terra ed è una persona onesta”.