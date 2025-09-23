Elezioni Regionali Marche, Magi (+Europa): “con Ricci portiamo innovazione e diritti”

“Più Europa con Ricci in lista ‘Avanti’ nelle Marche portiamo innovazione e diritti con fine vita”. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, è stato in tour elettorale nelle Marche con appuntamenti a Fermo, a Recanati insieme al candidato presidente Matteo Ricci per una visita all’azienda i Guzzini illuminazione, poi ad Ancona e in serata a Pesaro. Tappe per sostenere i candidati di +E, insieme a Cora Fattori, coordinatrice regionale di +Europa e candidata nella lista Progetto Civico Avanti con Ricci. “La presidenza di Matteo Ricci, che ha il sostegno della lista Avanti che vede al suo interno i candidati di +Europa, – ha affermato Magi – è quello che servirebbe alla Regione Marche in questo momento. Abbiamo visto in questi anni i danni fatti dalla al tessuto economico e industriale marchigiano, che per sua natura è votato all’export, sia a livello locale dall’amministrazione Acquaroli sia dalle scelte di politica economica e di politica estera del governo Meloni”.

“Ma sosteniamo Ricci anche per temi la cui declinazione regionale è importante come i diritti. – ha aggiunto il segretario di +Europa – Pensiamo al fine vita: come +Europa abbiamo chiesto e ottenuto che nel programma del candidato presidente Ricci ci sia una legge sul modello di quella della Toscana o della Sardegna che l’ha approvata pochi giorni fa. E’ importantissimo: in assenza di una legge nazionale, – ha concluso Magi – le regioni possono, e noi diciamo devono, regolare tempi e procedure per consentire ai propri cittadini di esercita la propria libertà di scelta fino all’ultimo momento”.