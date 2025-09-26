Elezioni Regionali Marche, l’appello di Ricci: “mettiamocela tutta, fino all’ultimo secondo”

“E’ stata una campagna elettorale bellissima, entusiasmante e popolare, tra la gente per la gente, dove mi sono confrontato con i marchigiani sui problemi della nostra regione come la sanità, il lavoro, l’economia”. E’ quanto ha affermato Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche al termine dell’ultimo giorno prima del silenzio elettorale, dopo un viaggio in treno attraverso la regione e comizi in quattro stazioni, nella sfida con gli altri cinque candidati ma in particolare con il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli.

“Adesso arriva il momento decisivo. Io questa sera farò il cross, l’assist finale, metterò la palla davanti alla porta, ora sta a voi buttarla dentro. Fino alla fine. In ogni telefonata, in ogni messaggio, in ogni chiacchierata, se ognuno di voi riuscirà a convincere 1, 2, 3… 5 elettori, alla fine quella somma di elettori che ognuno di voi riuscirà a conquistare farà il totale che ci porterà alla vittoria di domenica e lunedì. Mettiamocela tutta, fino all’ultimo secondo, – l’appello del candidato presidente del centrosinistra – fino alla vittoria, il 28 e il 29 settembre cambiamo le Marche, ridiamo una speranza ai marchigiani e rendiamo finalmente grande la nostra regione. Grazie a tutti”, conclude Ricci.