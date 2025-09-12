Elezioni Regionali Marche: il sondaggio, ecco chi è in vantaggio tra Ricci e Acquaroli | DATI

Entra nella fase finale la campagna elettorale per le elezioni regionali nelle Marche dove si voterà il prossimo 28 e 29 settembre. Secondo un sondaggio realizzato da Emg Different Francesco Acquaroli sarebbe al 52% mentre Matteo Ricci si fermerebbe al 46%. Il dato dell’affluenza: il 51% dice che sicuramente voterà, il 34% che probabilmente lo farà. L’affluenza stimata è del 55%. Alle regionali del 2020 era stata del 60%.

Partiti

Per quanto riguarda il voto alle liste, Fdi è primo partito con il 31,5%. Seguono Pd al 29%, Lega all’8%, Forza Italia al 7%, M5S al 6%, Avs al 4%. Sulla collocazione dell’elettorato il 7,4% si dichiara di destra, il 18,4 di centrodestra per un totale del 25,8%. Mentre l’11, 6% si dichiara di sinistra, il 15,3 di centrosinistra per un totale del 26,9%. Ben il 29% degli intervistati dice di non riconoscersi in nessuno dei due poli.