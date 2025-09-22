Elezioni Regionali Marche, Gasparri: “previsione netta per il centrodestra ma contano i voti”

“Ma lei cosa direbbe se fosse del centrosinistra? La situazione è molto netta nelle previsioni, dopodiché, siccome i voti si contano la settimana prossima, anche se uno vince nei sondaggi non serve a niente”. Il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, ad Ancona per un iniziativa elettorale per le Regionali nelle Marche. “Noi che abbiamo sondaggi largamente positivi – rimarca Gasparri – siamo in giro a contattare candidati, mezzi di comunicazione, a fare appello agli elettori perché contano i voti veri e finché non si ha un voto in più nessuno ha vinto, quindi rispettiamo tutti i nostri avversari”. “Dopodiché, ovvio, ognuno cerca di dichiararsi vincitore o presunto tale. Non ci sarebbero le elezioni, non ci sarebbero le partite di calcio e non ci sarebbe nessun evento della vita – ha aggiunto – se uno si dichiarasse sconfitto in partenza”.

