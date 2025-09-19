Elezioni Regionali Marche, comizio di Ricci con Boschi, Serracchiani e Cuperlo

Prima un comizio a Tolentino (Macerata) insieme a Debora Serracchiani e Maria Elena Boschi, poi un altro a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) con Gianni Cuperlo. Si sono conclusi, in serata, “davanti a centinaia di persone”, altri due ‘Comizi d’Amore’ di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche.

“Altre due piazze, con tante persone, che chiedono un cambiamento. Purtroppo la sanità è peggiorata, l’economia è ferma, non si parla più di sociale, di lavoro, di povertà, e manca una visione concreta per il turismo, per questo serve un cambio di Marche. In questi comizi continuiamo a raccontare le nostre proposte, il nostro programma, continuiamo la nostra campagna popolare tra la gente e per la gente, per ridare una speranza ai marchigiani”, rimarca Ricci.