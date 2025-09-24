Elezioni Regionali Marche, chiusura della campagna elettorale in treno per Matteo Ricci

“In treno fino alla vittoria”, il 26 settembre attraverserà le Marche stazione dopo stazione. E’ l’iniziativa che chiuderà la campagna elettorale per le Regionali di Matteo Ricci, europarlamentare dem, candidato del campo largo di centrosinistra alla presidenza di Regione, nel voto del 28 e 29 settembre. Ricci attraverserà le Marche in treno, provincia dopo provincia, partendo dalla stazione di San Benedetto del Tronto (ore 12), passando per quella di Civitanova Marche Montegranaro (ore 13.30), poi Falconara (ore 15.30) e infine Pesaro (ore 18.15).

Le dichiarazioni di Ricci

“Venerdì 26 settembre ci sposteremo in treno attraverso tutte le province marchigiane, per ascoltare i pendolari, gli studenti, i lavoratori, – e confrontarci sui temi del trasporto pubblico e della mobilità, raccontando le nostre proposte, stazione dopo stazione, per portare un cambio di Marche anche nei trasporti. Uniti per la vittoria, ridiamo speranza ai marchigiani e cambiamo le Marche insieme. – conclude Ricci – Intanto vi aspetto domani, giovedì 25 settembre, in Piazza Roma ad Ancona alle ore 19 con Stefania Proietti e Alessandra Todde e con i Modena City Ramblers”.