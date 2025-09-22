Elezioni Regionali Marche: candidati e ultimi sondaggi, date ed orari del voto

Ultimi giorni di campagna elettorale nelle Marche. Per le elezioni regionali si vota domenica 28 settembre 2025 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 settembre dalle 7 alle 15, per eleggere il prossimo presidente di Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I principali candidati sono il presidente uscente di centrodestra, Francesco Acquaroli, e il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e oggi eurodeputato del Pd.

Gli ultimi sondaggi assegnano qualche punto di vantaggio ad Acquaroli, ma Ricci può tranquillamente ribaltare il pronostico.