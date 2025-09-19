Elezioni Regionali Marche, Bobo Craxi: “fallimento del governo regionale sulla sanità”

“C’è un vantaggio competitivo da parte di chi ha governato le Marche per cinque anni e che oggi ha alle spalle addirittura il governo che in gran spolvero si è presentato ad Ancona non a mani vuote. Però c’è da dire che il sostegno esterno denuncia che evidentemente il governo marchigiano non era autosufficiente”. E’ quanto ha affermato l’esponente del Partito socialista italiano (Psi) Bobo Craxi, durante la visita alla pietra d’inciampo dedicata a Vittoria Nenni, nata nel capoluogo marchigiano e morta ad Auschwitz nel 1943, nel quartiere Archi ad Ancona.

Craxi è ad Ancona per la campagna elettorale del Psi: il partito è confluito nella lista “Avanti con Ricci” a sostegno della corsa alla presidenza delle Marche dell’eurodeputato dem, Matteo Ricci.