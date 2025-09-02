Elezioni Regionali Marche, Baiocchi (FdI): “con Acquaroli dieci ospedali in costruzione”

StrettoWeb

“Stiamo realizzando dieci nuovi ospedali, rafforzando quelli esistenti e portando avanti investimenti concreti su tutto il territorio regionale“. Il candidato alle regionali nelle Marche per Fratelli d’Italia, il consigliere uscente Nicola Baiocchi, replica alle critiche del segretario dem, Elly Schlein, e al candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, sulla sanità marchigiana accusando il Pd di aver “chiuso o riconvertito ben 13 ospedali di area interna”.

Secondo Baiocchi, sono stati dismessi gli ospedali “da Sassocorvaro a Fossombrone, da Cagli a Chiaravalle, fino a Recanati, Tolentino, Montegiorgio e tanti altri, spingendo migliaia di marchigiani a curarsi fuori regione”. “Con la giunta Acquaroli abbiamo scelto la strada opposta: costruire e non smantellare”, dice il candidato nella circoscrizione Pesaro-Urbino.