Elezioni Regionali Marche, Acquaroli: “tre nuove sfide per il futuro di giovani e imprese”

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, candidato per un secondo mandato, vuole andare oltre i risultati raggiunti e “puntare su tre obiettivi chiari e concreti per rilanciare l’azione e renderla ancora più incisiva: creare una piattaforma tra imprese e università”, “sostenere le piccole e medie imprese sull’occupazione”, “continuare a spingere con decisione sull’internazionalizzazione, sostenendo le imprese che vogliono aprirsi a nuovi mercati, nell’innovazione e nella ricerca”.

Il governatore uscente snocciola alcuni dati: “la nostra Regione vanta un tasso di occupazione del 67,2% (cinque punti sopra la media nazionale), compresa l’occupazione femminile e giovanile. Contestualmente cala anche il tasso di disoccupazione al 5,1% (Italia 6,5%), compresa quella femminile al 5,7% (Italia 7,3%) e una disoccupazione giovanile al 12% (Italia 14,5%)”.

“Numeri che- afferma Acquaroli- ci rendono orgogliosi, ma che soprattutto confermano la solidità delle scelte politiche-economiche portate avanti in questi primi cinque anni, nei quali le Marche sono tra le regioni che crescono di più nel centro Italia per Pil”. “In questi cinque anni – osserva – abbiamo lavorato con determinazione per rafforzare il tessuto produttivo delle Marche, sostenendo imprese, lavoratori e famiglie”, rimarca.