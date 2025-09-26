Elezioni Regionali Marche, Acquaroli sulla sanità: “non si può continuare a operare in emergenza, serve una programmazione forte”

“La programmazione sulla sanità è un elemento essenziale. Non si può continuare a operare in emergenza, serve una programmazione forte e condivisa che non può prescindere dalle risorse, ma che non è fatta solo di risorse”. Così il presidente uscente delle Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell’incontro elettorale alla Mole Vanvitelliana di Ancona con il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Le risorse sono importanti, ma la determinazione che possiamo mettere nell’organizzazione della sanità può recuperare la capacità di erogare più prestazioni come abbiamo fatto noi, aumentandole del 15% su quelle del 2019“, rimarca Acquaroli.

“Significa che le organizzazione sanitarie possono essere efficientate, ma il tema forte è la carenza del personale medico-sanitario, l’abbiamo visto sulle guardie mediche, sul turn over negativo dei medici di medicina generale, ne abbiamo persi più di 200”, conclude Acquaroli.