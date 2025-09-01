Elezioni Regionali Marche, Acquaroli: “sono determinato a completare le riforme avviate”

StrettoWeb

“Sono determinato a completare le riforme avviate. Quella di cui vado più fiero è la riorganizzazione della sanità: con le Ast abbiamo superato un modello centralistico, applicato in passato per contenere i costi. Oggi il tema è rafforzare i servizi in un territorio come il nostro, fatto di tante piccole realtà”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche di nuovo candidato per il centrodestra alle prossime regionali. Però Matteo Ricci l’attacca duramente proprio sulla sanità. “Non è che mistifica – aggiunge – lui proprio inventa. I dati reali sono questi: nel 2024 facevamo il 10% in più tra prestazioni ambulatoriali e diagnostiche rispetto al 2019, anno pre-pandemia e ultimo quindi riferimento equilibrato. Ma nel frattempo la domanda sanitaria nelle Marche era cresciuta di circa il 36% rispetto al 30% della media italiana”.

“Propaggine di Giorgia Meloni? Chi mi attacca su questo – prosegue Acquaroli – lo fa solo per minimizzare i risultati storici che abbiamo raggiunto: hanno timore“. C’è poi l’inchiesta che ha travolto Ricci, per il Pd con certo un ‘tempismo giudiziario’ che ha sollevato dubbi. “Affidopoli non ha nulla a che vedere con il voto di settembre. E non intendo sfruttarla in campagna elettorale”. “Come sarà la sfida con Ricci? “Siamo opposti, sia come carattere sia come visione. Io sono molto pragmatico e concreto. Loro fanno cinema, una continua fiction, ma amministrare è un’altra cosa”, afferma ancora il governatore della Marche.