Elezioni Regionali Marche: Acquaroli chiude campagna con il ministro Schillaci

“Cinque anni di governo hanno già portato risultati concreti e mai visti nel passato della nostra regione e vogliamo continuare su questa strada, per un futuro migliore, equità territoriale e nuove opportunità per giovani e famiglie”. Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che il 28 e 29 settembre cercherà la riconferma alle urne, per annunciare gli ultimi eventi di campagna elettorale tra Ancona e la provincia di Macerata.

Iniziativa sulla s anità

Un incontro con i cittadini domani in piazza a Macerata; il confronto sulla sanità regionale nelle Marche, uno dei temi più caldi della campagna elettorale marchigiana, previsto per venerdì mattina ad Ancona con il ministro Orazio Schillaci; la chiusura a Porto Potenza Picena frazione di Potenza Picena, nel Maceratese, cittadina di residenza di cui è stato sindaco dal 2014 al 2018.