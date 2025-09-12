Elezioni Regionali, Lupi in Calabria: “saremo la vera sorpresa, abbiamo liste fortissime”

“L’ultima volta a Lamezia è andata molto bene, l’11% e anche questa volta Noi Moderati non solo sarà determinante per la riconferma del presidente Occhiuto ma, ne sono convinto, sarà la vera sorpresa anche alle elezioni regionali“. E’ quanto ha detto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, oggi a Lamezia Terme per presentare le liste del partito per le elezioni regionali in Calabria, a sostegno di Roberto Occhiuto. “C’è entusiasmo abbiamo liste fortissime, abbiamo ridato voce e speranza a tanti amici del centrodestra che erano delusi e si rifugiavano nell’astensione. È la forza di Noi Moderati a livello nazionale, ma anche qui in Calabria: la nostra sfida è che la politica torni a essere seria, competente, credibile, capace di dire anche no e capace innanzitutto di avere chiaro il bisogno della propria gente. Questo è il compito dei moderati”, puntualizza Lupi.

“L’obiettivo è di avere due consiglieri regionali”

Per Lupi l’obiettivo è “avere almeno due consiglieri regionali e dare un contributo decisivo all’elezione e alla riconferma del presidente Occhiuto, che ha ben governato ma che ha bisogno in consiglio regionale di una presenza politica come la nostra. In questi anni tanta acqua sotto i ponti è passata, Noi Moderati è cresciuta, è diventata oggettivamente la quarta proposta politica del centrodestra, con autorevolezza e serietà, e con un ritorno alla politica che non fa solo promesse, ma ritorna ad essere molto concreta. Il coraggio della responsabilità è la nostra sfida”.

“Liste che nascono dal territorio”

Insieme a Lupi ha partecipato Pino Galati, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale di Noi Moderati, i dirigenti Maurizio Vento, Nino Foti e Franco Pichierri, e tutti i candidati. Ha portato un saluto anche il sindaco di Lamezia Mario Murone, alla cui elezione Noi Moderati ha contribuito. Galati ha evidenziato come quelle di Noi Moderati siano “liste che nascono dal territorio e vedono in campo persone che hanno già militato nella vita politica, ma sono liste anche aperte a società civile, a giovani e donne”.