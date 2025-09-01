Elezioni Regionali, Leonardi (FdI): “Renzi è una faccia tosta”

StrettoWeb

“Nel centrosinistra si fa davvero fatica a vedere chi fra i due Matteo, Ricci e Renzi, ha fatto più danni nelle Marche. Oggi hanno la faccia tosta di presentarsi insieme ma i cittadini marchigiani non dimenticano che nei tre anni del suo governo, nelle Marche, Renzi ha solo prodotto guasti”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatrice regionale di FdI nelle Marche, dopo la visita del leader di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche del candidato della coalizione di centrosinistra, Matteo Ricci.

“Dal definanziamento alla sanità, poi l’operazione Indesit-Whirpool che si è rivelata un totale fallimento e poi la vicenda di Banca Marche, senza ovviamente tralasciare i mancati interventi sull’alluvione. – ha aggiunto Leonardi – Con Francesco Acquaroli alla guida della Regione, al contrario, il nostro territorio ha potuto vivere una stagione caratterizzata da una fase di rinascita sociale ed economica senza per questo aumentare la pressione fiscale, cosa che invece avevano fatto i suoi predecessori di sinistra. Faccio i miei complimenti a Ricci per la decisione di invitare Renzi, davvero una scelta vincente in prospettiva delle prossime elezioni che, non ho dubbi, vedranno la riconferma di Acquaroli”.