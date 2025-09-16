Elezioni Regionali, le previsioni del sindaco Sala: “Calabria e Veneto al centrodestra. Incognita Marche”

“Mi pare che l’unica Regione in discussione siano le Marche, nelle altre il centrodestra vincerà in Veneto e Calabria e il centrosinistra nelle altre Regioni. Le Marche sono anche la prima Regione che va al voto, saranno un segnale importante”. E’ quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo a Rtl 102.5.

“Centrosinistra? Come mi pare abbia detto Giuseppe Conte è un’alleanza di scopo, bisognerà passare attraverso alcuni passaggi stretti. Il primo sarà quello su chi farà il candidato premier”, conclude Sala.