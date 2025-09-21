Elezioni Regionali: le intenzioni di voto nelle Marche, potrebbe essere un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra | DATI

Nelle Marche la campagna elettorale per le elezioni regionali è nel vivo e, la contesa, appare estremamente equilibrata con una differenza di circa 2 punti di percentuali tra i maggiori candidati alla presidenza. Le urne si apriranno il 28 e 29 settembre con lo spoglio che sarà subito dopo la fine delle operazioni di voto. Tra i candidati in corsa, secondo il sondaggio di BidiMedia per Ancona Today, il presidente uscente, Francesco Acquaroli, del centrodestra, è avanti con il 49,6% dei consensi, a seguire l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del centrosinistra, con il 47,5%.

Claudio Bolletta di Democrazia Sovrana e Popolare sarebbe all’1,3%, Lidia Mangani del Partito Comunista Italiano all’1%, Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione all’0,3%, Francesco Gerardi di Forza del Popolo all’0,3%.