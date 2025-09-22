Elezioni Regionali: le intenzioni di voto nelle Marche a pochi giorni dal voto | DATI

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni regionali nelle Marche dove si voterà il prossimo 28 e 29 settembre con lo spoglio che ci sarà subito dopo la fine delle operazioni di voto. Secondo un sondaggio realizzato da Emg Different Francesco Acquaroli sarebbe al 52% mentre Matteo Ricci si fermerebbe al 46%.

Il sondaggio è stato pubblicato in data 15 Settembre, antecedente al “buio sondaggistico”. E’ evidente che quel’ultimo scorcio di campagna elettorale sarà decisivo per l’esito della contesa.

