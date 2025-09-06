Elezioni Regionali, Ionà candidato con “Occhiuto Presidente”: “voglio contribuire con impegno allo sviluppo della Calabria”

È stata ufficialmente sottoscritta, con l’accettazione della candidatura, la partecipazione di Emanuele Ionà alle prossime elezioni regionali in Calabria, nella lista Occhiuto Presidente. La firma del già vice coordinatore regionale di Forza Italia, avvenuta insieme all’on. Francesco Cannizzaro, ha segnato l’avvio di una nuova e significativa avventura elettorale. La candidatura rappresenta un impegno concreto nella lista satellite di Forza Italia a sostegno del Presidente Roberto Occhiuto.

Nel presentare la sua decisione, Emanuele Ionà ha dichiarato: “ho scelto di mettermi in gioco candidandomi, nella lista Occhiuto Presidente, alle elezioni regionali in Calabria, il 5 e 6 ottobre, poiché amo profondamente questa terra e voglio contribuire con impegno e responsabilità al suo sviluppo, affinché possa crescere e valorizzare appieno le sue potenzialità”. Con questa scelta, Ionà mette a disposizione la sua esperienza, competenza e visione imprenditoriale, con l’obiettivo di contribuire a un percorso di crescita e sviluppo condiviso per la Calabria. “Vi chiedo di essere al mio fianco in questa sfida: solo insieme possiamo costruire il futuro che la nostra regione merita”, ha aggiunto Ionà.