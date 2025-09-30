Elezioni Regionali, Incarnato ai giovani: “venite a votare avete in mano il futuro della Calabria”

“Mi rivolgo ai giovani, sia a quelli che vivono in Calabria che a quelli che sono residenti e lavorano e studiano in altre città. Votate domenica e lunedì prossimi perché siete la guida del futuro. Votate Tridico, che rappresenta una speranza di cambiamento, e chi come me, molto più modestamente, persegue gli obiettivi di giustizia sociale e uguaglianza“. E’ quanto afferma Pina Incarnato, candidata al Consiglio regionale con i Democratici e Progressisti.

“Il vostro voto significherebbe anche invitare i vostri genitori, i vostri nonni a partecipare alle elezioni. Senza partecipazione ogni ipotesi di cambiamento è svanita. Non siate indifferenti, non cercate la perfezione, non abbandonatevi alla sfiducia: il futuro passa tra le vostre mani”, conclude Incarnato.