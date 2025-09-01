Elezioni Regionali in Calabria, Spirlì svela: “mi candido nella lista della Lega, ringrazio Salvini per la chiamata”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, Nino Spirlì aveva annunciato pubblicamente l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria. Un ritorno in campo, per lui, dopo l’esperienza nella giunta Santelli, la carica di governatore facente funzioni successiva alla morte dell’ex presidente e la battaglia contro una malattia con cui sta combattendo. Oggi, sempre dai social, postando una vecchia foto che lo vede al fianco di Salvini e della stessa Santelli, annuncia che si candiderà nelle liste della Lega.

Il messaggio di Spirlì

Di seguito il post integrale:

“Buongiorno, Carissimi

Rispondendo alle tante richieste, Vi comunico, senza tema di smentita, di aver risposto con piacere e tanto onore all’invito del mio Amico Matteo Salvini a candidarmi alle prossime elezioni regionali nella Lista della Lega.

Nel ricordo, ed assoluta continuità, del mio tenace impegno precedente in Regione, in quel tempo così difficile e minaccioso; cosciente e umilmente soddisfatto di quanto costruito, in giorni drammatici, per la nostra Gente; Fedele ai vincoli di Amicizia Familiare e di appartenenza politica, Vi invito a riflettere se posso meritare la Vostra Fiducia e il Vostro aiuto spontaneo.

Non offro altro, se non la mia totale disponibilità al lavoro istituzionale e all’impegno umano.

Concediamoci il diritto di scegliere in un modo nuovo, leale, onesto, disinteressato, libero chi si deve assumere il dovere di amministrare la Cosa Pubblica con dedizione e sensibilità.

Al mio fianco, Matteo. Nel mio cuore, Lei”.